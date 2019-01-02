Наушники, цветы, товары из секс-шопа: в Беларуси расширили список товаров, которые не подлежат возврату

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В Совмине утвердили обновленный перечень товаров, которые не подлежат возврату в магазин. Документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала Беларуси.

К слову, в списке непродовольственных товаров, не подлежащих обмену или возврату, пунктов больше, чем в прошедшем году. Например, среди прочих печатных изделий нельзя будет возращать также марки, маркированные конверты и карточки. Оставлять себе придется не только качественную мебель, но диваны и другую мебель, снабженную трансформирующимся механизмом с элеткроприводом. Среди «новинок» еще ветеринарные лекарства и средства, жидкости для электронных сигарет, наушники.

Но многие из перечисленных товаров, в том числе маникюрные наборы, батарейки и другие элементы питания, товары секс-шопов, корма для животных все же можно будет вернуть продавцу. В случае, если они продавались в герметичной либо вакуумной упаковке, а продавец может достоверно определить, что упаковка, например пластиковая туба или коробка не вскрывалась.