Кому досталась трехкомнатная квартира в Минске и другие призы от «Евроопт»?

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Определить обладателя главного приза, трехкомнатной квартиры в Минске, помог определить известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров. Им стал Дмитрий Бирилло из Горок!

Помимо этого были разыграны три белоснежных внедорожника «Джили Атлас». Они достались Виталий Замбржицкий из Борисова, Ольга Миляк из городского поселка Шумилино Витебской области и Виктор Синкевич из Минска. А крупные денежные призы по 40 000 рублей выиграли Юлия Тарасеня из агрогородка Лесной Минского района и Александр Белоусов из Рогачева. Помимо этого в 101-м туре было разыграно более 20 000 других призов.

А розыгрыш 102-го тура игры «Удача в придачу!» состоится уже через неделю. Не забудьте собрать игровые коды, вдруг удача улыбнется именно вам?