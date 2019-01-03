Рабочие ехали с АЭС и попали в ДТП, но их травмы не признали производственными

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Родственники жертв страшного ДТП обратились в независимый профсоюз РЭП в надежде на помощь в признании травм производственными. В Осиповичском районе в сентябре на трассе Минск - Гомель Nissan «догнал» на скорости свыше 120 км/ч «Газель», перевозившую командировочных рабочих. От удара обе машины слетели в кювет и перевернулись. Водитель легковушки и пассажир микроавтобуса погибли на месте. Выжившие 8 человек - водитель «Газели» и его 7 пассажиров - были доставлены с травмами в медучреждение, где в больничных указали «Травмы в быту».

- Будем разбираться, является ли в командировке время в пути к месту работы и обратно рабочим, а полученные травмы производственными, - сообщил юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Он добавил, что пострадавшие возвращались с командировки со строящейся АЭС по маршруту Островец - Мозырь.