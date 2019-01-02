Погода в Беларуси на 3 января: мороз до минус 5 и метель

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Как и обещали синоптики, хотя первый месяц 2019 года будет довольно теплым для середины зимы, даже и с «плюсом» днем, морозная до -20 и снежная погода в республику возвращается.

Так уже в четверг, 3 января, в некоторых районах страны будет довольно морозно, информирует belta.by со слов специалистов Белгидромета.

Кроме того, сохранится и пасмурная облачная погода. в течение дня пройдет снег, местами мокрый снег и даже метель. Средняя температура по стране установится в пределах от 0 до -5 градусов мороза. Из-за чего будет непростой обстановка на дорогах страны: на отдельных участках трасс возможен гололед.

Также в этот день будет довольно ветрено. Ветер прогнозируется порывистый северного направления около 5 – 10 метров в секунду, с «ускорениями» до 14 метров в секунду на западе страны.