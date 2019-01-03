СБУ выслала белорусского журналиста за антиукраинскую пропаганду

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Служба безопасности Украины выслала из страны гражданина Беларуси за его деструктивную деятельность. Павел Карназыцкий распространял антиукраинскую пропаганду. Кроме того, жил в стране нелегально.

Однако главные претензии украинских властей к белорусу заключаются в том, что он распространял фейковую информацию и работал на российскую пропаганду.

- В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны, - заявили в пресс-центре СБ Украины.

После введения ограничений на въезд российских граждан в Украину спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев, подчеркивается в сообщении СБУ.

Кроме того, Карназыцкий не раз публиковал антиукраинские материалы на медиаресурсах, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. За все это белоруса выдворили из Украины и выдали запрет на въезд в страну сроком на три года.