На АЗС «Белоруснефть» снизили цены на топливо

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С 3 января на автозаправочных станциях предприятия «Белоруснефть» подешевело дизельное топливо и бензин. Цены снизились, соответственно, на 1 и 2 копейки - до уровня перед последними подорожаниями топлива.

Сейчас на АЗС «Белоруснефти» купить один литр бензина АИ-95-К5 можно за 1,52 рубля, АИ-92-К5 - за 1,41 рубля, а дизель стоит 1,53 рубля, указано на сайте предприятия. Belta.by уточняет со ссылкой на концерн «Белнефтехим», что все сети АЗС имеют возможность снижать цены на топливо у себя, поскольку концерн устанавливает предельно допустимые отпускные цены, в рамках которых автозаправки должны формировать свои ценники.

Напомним, в «Белнефтехиме» обещали, что падение цен скоро произойдет >