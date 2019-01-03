2019-01-03T11:21:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

4 января пройдет предварительное заседание по делу экс-замминистра здравоохранения Лосицкого

Оно пройдет в Минском городском суде
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: mediabrest.byФото: mediabrest.by
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4 января Мингорсуд проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Их обвиняют в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, получении взятки повторно в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает belta.by.

- Предварительное судебное заседание проводится для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, - сообщила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

Напомним, замминистра Лосицкого задержали в июле 2018 года. Суммы взяток варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов.

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