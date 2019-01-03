МВД организовало электронную регистрацию иностранцев

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Регистрация иностранцев, которые в качестве туристов приезжают в Беларусь, будет выполняться в электронной форме. С 2 января временно пребывающие в страну иностранные граждане могут не идти в милицию, а зарегистрироваться через интернет. Такая функция появилась на портале электронных услуг portal.gov.by. Таким же образом могут пройти электронную регистрацию лица без гражданства, временно пребывающие в Беларуси. Однако важно, чтобы они пересекли госграницу в установленном порядке через пункт пропуска.

Для прохождения регистрации подойдет компьютер, смартфон или другие гаджеты с доступом в интернет. На сайте необходимо создать личный кабинет, используя свой e-mail, после чего во вкладке «Доступные услуги» в личном кабинете выбрать категорию «Гражданство и миграция», заказать соответствующую услугу (200.12.14.1), заполнить заявление и отправить его. В ответ должно прийти сообщение о регистрации иностранца по указанному им адресу в Беларуси.

Обращаться лично в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту пребывания придется в двух случаях: если иностранец захочет продлить регистрацию или если он прибыл в Беларусь через границу с Россией.