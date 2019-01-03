2019-01-03T12:01:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске совершено разбойное нападение на автозаправку

Преступник был в медицинской маске и с пистолетом
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске совершено разбойное нападение на автозаправку. Фото: скриншот видеоВ Минске совершено разбойное нападение на автозаправку. Фото: скриншот видео
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В Минске разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на автозаправочной станции по улице Аннаева, 47. Это произошло еще 21 декабря. Примерно в половине одиннадцатого вечера неизвестный, находясь в помещении АЗС, под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, открыто похитил дневную выручку от продаж и скрылся. За разбой возбуждено уголовное дело. Сумма похищенного не уточняется.

Всех, кто узнал подозреваемого на фото и может предоставить о нем правоохранителям ценную информацию, просят позвонить по телефонам: +37517 239-41-75, +37517 239-41-76 или 102.

На вид разыскиваемому мужчине 30 - 35 лет, он среднего телосложения, рост около 180 см. В момент нападения преступник был в медицинской маске. Был одет: кожаная куртка до пояса темного цвета, синие джинсы, черные кроссовки и черная вязаная шапка. У мужчины своеобразная походка: он прихрамывает на левую ногу, сообщает столичный ГУВД.

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