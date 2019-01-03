2019-01-03T12:11:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

19-летний парень убил прохожего из-за разбитого планшета

За месяц до убийства слесарь употреблял психотроп, после чего попал в больницу с галлюцинациями
Павел МИЦКЕВИЧ
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Убийство произошло на этой остановке. Фото: УСКУбийство произошло на этой остановке. Фото: УСК
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19-летнего сельчанина из Минского района будут судить за убийство и незаконные действия с психотропами. Управление Следственного комитета по Минской области окончило расследование трагедии, которая произошла утром 29 июня на остановке в деревне Большевик Минского района. Там нашли тело 58-летнего мужчины с многочисленными травмами. Он жил в Минске и работал сантехником. Но на свою беду случайно повстречался с другим рабочим - молодым слесарем.

Тот сидел на остановке и пил пиво. Сантехник тоже был пьян, и когда присел на скамейку, с нее упал планшет парня и разбился. Молодой человек разозлился, началась перепалка, и в итоге слесарь избил сантехника руками и ногами. Парень оставил мужчину лежать на земле и ушел домой. Потом выяснилось, что от травм потерпевший скончался.

Сельчанину предъявили обвинение не только в убийстве с особой жестокостью, но и в незаконном обороте психотропных веществ, рассказывает официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Обвиняемый состоит на учете как ранее привлекавшийся к административной ответственности за употребление алкоголя и токсических веществ. За месяц до убийства парень покупал в интернет-магазине альфа-PVP и употреблял психотроп, после чего попал в больницу с галлюцинациями.

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