Совмин запретил возвращать в магазин обои и еще 32 наименования товаров

Обновлен перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в магазин

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Постановлением Совета министров Беларуси введен новый перечень непродовольственных товаров, которые отныне нельзя будет обменять или вернуть продавцу из-за надлежащего качества.

Согласно с документом, опубликованном 3 января на Национальном правовом интернет-портале, перечень содержит 33 наименования товаров, в числе которых керамическая плитка, паркет, ламинат. Добавлены в список и обои, которые теперь никак нельзя вернуть в магазин. Раньше трубки могли принять обратно, но ровно в том количестве, в котором они были куплены.

Отныне не подлежат возврату и обмену также ветеринарные средства, наушники, мебель с электроприводом. Некоторые товары нельзя возвращать с оговорками. Например, некачественные игрушки, парфюмерию, бижутерию, маникюрные и педикюрные инструменты должны принять в магазине, если эти товары упакованы в герметичную тару либо в упаковку, которая дает возможность выяснить, что товар не был в употреблении.