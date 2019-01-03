2019-01-03T14:24:14+03:00
Общество
КП Беларусь

При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси

Ольга Анисимова - ветеран войны, пережила блокаду Ленинграда и была снайпером
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси. Фото: u24.ruПри взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси. Фото: u24.ru
Изменить размер текста:

Среди 38 погибших при обрушении жилого дома в российском Магнитогорске - 95-летняя уроженка Осиповичского района Могилевской области Беларуси. Это самая пожилая жертва взрыва. В списках МЧС России она значится как уроженка деревни Бозок Осиповичского района. Женщина родилась 25 августа 1923 года, то есть на момент гибели ей было полных 95 лет. Отметим, что Осиповичский район в списке ошибочно указан как российский.

При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси

При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси

По информации u24.ru, Ольга Никитична Анисимова - ветеран Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями. Белоруска жила в блокадном Ленинграде, а затем воевала на линии фронта, была снайпером.

Женщина проживала в Магнитогорске вместе с 70-летней дочерью, которая тоже погибла.

Напомним, конструкции жилого дома в Магнитогорске обрушились 31 декабря от взрыва бытового газа. Из-под обломков спасатели достали 38 тел погибших, а также живого 11-месячного ребенка >

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наша комната висела в воздухе»: жительница вела репортаж из дома в Магнитогорске, где обвалился подъезд

Отважная девушка в ожидании пожарных снимала видео и фото (читать далее)

Чудо! Младенца вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске спустя полтора дня после обрушения

Десятимесячного ребенка экстренно отвезли в больницу (читать далее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сотрудник ГАИ в Могилевском районе сбил насмерть человека
Общество не готово к отмене смертной казни, считают в Администрации президента
Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнира со сборной IIHF
В Браславском районе многодетный отец спас на пожаре своих троих детей
Россияне едут на каникулы в Евросоюз: белорусские пункты пропуска на границе работают на пределе возможностей
В Беларуси заблокировали шесть сайтов за распространение экстремистских материалов
Иностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина
Совмин запретил возвращать в магазин обои и еще 32 наименования товаров
19-летний парень убил прохожего из-за разбитого планшета
В Минске совершено разбойное нападение на автозаправку
МВД организовало электронную регистрацию иностранцев
4 января пройдет предварительное заседание по делу экс-замминистра здравоохранения Лосицкого
1 января 2019 года родилось 36 маленьких белорусов
На АЗС «Белоруснефть» снизили цены на топливо
СБУ выслала белорусского журналиста за антиукраинскую пропаганду
Рабочие ехали с АЭС и попали в ДТП, но их травмы не признали производственными
Погода в Беларуси на 3 января: мороз до минус 5 и метель
Кому досталась трехкомнатная квартира в Минске и другие призы от «Евроопт»?
Наушники, цветы, товары из секс-шопа: в Беларуси расширили список товаров, которые не подлежат возврату
2 января топливо в Беларуси не подешевело, но в «Белнефтехиме» обещали, что это скоро произойдет
Под Гродно пьяный водитель перевернулся на Nissan: несовершеннолетняя пассажирка погибла
Сельчанин запер знакомого в доме и устроил пожар, чтобы отомстить за клевету
В новогоднюю ночь 27 белорусов пострадали от взрывов пиротехники
На первых торгах нового 2019 года подорожали все валюты
От взрыва петарды пострадал 16-летний школьник
В Минске судят участников вечеринки с психотропами, на которой погибла 19-летняя девушка