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Среди 38 погибших при обрушении жилого дома в российском Магнитогорске - 95-летняя уроженка Осиповичского района Могилевской области Беларуси. Это самая пожилая жертва взрыва. В списках МЧС России она значится как уроженка деревни Бозок Осиповичского района. Женщина родилась 25 августа 1923 года, то есть на момент гибели ей было полных 95 лет. Отметим, что Осиповичский район в списке ошибочно указан как российский.

При взрыве в Магнитогорске погибла 95-летняя уроженка Беларуси

По информации u24.ru, Ольга Никитична Анисимова - ветеран Великой Отечественной войны, была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями. Белоруска жила в блокадном Ленинграде, а затем воевала на линии фронта, была снайпером.

Женщина проживала в Магнитогорске вместе с 70-летней дочерью, которая тоже погибла.

Напомним, конструкции жилого дома в Магнитогорске обрушились 31 декабря от взрыва бытового газа. Из-под обломков спасатели достали 38 тел погибших, а также живого 11-месячного ребенка >

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