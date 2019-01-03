2019-01-03T14:19:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Иностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина

Крупную партию наркотиков нашли в тайнике, оборудованном в моторном отсеке автомобиля
Павел МИЦКЕВИЧ
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Иностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина. Фото: Гродненская региональная таможняИностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина. Фото: Гродненская региональная таможня
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Попытку ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска Брузги. Проверяя авто, которым управлял житель страны Евросоюза, крупную партию наркотиков нашли в тайнике, оборудованном в моторном отсеке автомобиля. Там лежало три свертка с запрещенным веществом. Обнаружить контрабанду удалось с помощью сканограммы, кинологической службы и газоанализатора.

Экспертиза подтвердила, что белый порошок в найденных у иностранца пакетах - это действительно кокаин, сообщает Гродненская региональная таможня.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело за «Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов». Иностранец заключен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

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