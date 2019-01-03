В Беларуси заблокировали шесть сайтов за распространение экстремистских материалов

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Министерство информации Беларуси 2 января ограничило доступа к шести интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов. Это сделано на основании решения суда Центрального района Минска и руководствуясь статьями закона «О средствах массовой информации», сообщает Мининформ. О распространении каких именно материалов, признанных экстремистскими, идет речь, в сообщении ведомства не указывается.

Напомним, в декабре более 150 сайтов были заблокированы в Беларуси за торговлю наркотиками. Поводом для такого решения послужили письменные уведомления Министерства внутренних дел >