Россияне едут на каникулы в Евросоюз: белорусские пункты пропуска на границе работают на пределе возможностей

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- Для нормализации ситуации и оперативного оформления граждан была увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях, - заявили в Госпогранкомитете Беларуси 3 января.

Вторые сутки в пункте пропуска Брест на границе с Польшей стоят огромные очереди на выезд из Беларуси. По состоянию на 16 часов 3 января на погранпереходе собралось больше 160 машин. Загружен и пункт пропуска Каменный Лог в литовском направлении - там ждут выезда 120 автомобилей.

- В течение 2 января число легкового транспорта, выезжающего в Польшу, превышало пропускную способность пунктов пропуска. Так, при суммарной суточной пропускной способности польского участка в 9100 легковых автомобилей было оформлено около 10 250 машин. В пунктах пропуска Брест и Домачево половину потока выезжающего за границу транспорта составили автомобили граждан Российской Федерации, которые отправились на отдых в страны Евросоюза в период новогодних каникул, - комментируют в Госпогранкомитете.

Очереди есть практически на всех погранпереходах. На границе с Польшей в Брузгах - более 50 машин, в Песчатке и Домачево - более 30. Не менее загружена и литовская граница: в Лоше - более 60 авто, в Беняконях и Котловке - более 50, в Привалке - более 30.

Пограничники ждут, что в ближайшие дни поток транспорта на выезд из Беларуси спадет. Однако расслабляться рано: после православного Рождества очереди соберутся уже в обратном направлении.