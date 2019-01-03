2019-01-03T16:59:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Браславском районе многодетный отец спас на пожаре своих троих детей

Мужчине помог пожарный извещатель: он сработал и оповестил семью о пожаре
Наталья ПАРТОЛИНА
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Многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю. Фото: МЧС.Многодетная семья спаслась благодаря пожарному извещателю. Фото: МЧС.
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В деревне Опса Браславского района утром 3 января случился пожар в доме, где проживает многодетная семья. Сообщение о возгорании поступило в службу МЧС в 5.15.

- Когда начался пожар, вся семья спала. Сработал пожарный извещатель, его сигнал услышал хозяин дома. Мужчина разбудил всех остальных членов семьи и помог им выбраться на улицу. В том числе он спас троих детей, - рассказали в пресс-службе Витебского областного УМЧС.

Старшему из спасенных детей 10 лет, младшему - год. Убедившись, что семья в безопасности, мужчина начал самостоятельно тушить пожар. До прибытия спасателей ему удалось ликвидировать огонь.

В доме повреждены стены и часть потолка. Для дальнейшего проживания дом пригоден. Предположительно, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации печи или какого-то другого теплогенерирующего оборудования.

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