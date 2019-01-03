2019-01-03T17:01:04+03:00
Спорт
КП Беларусь

Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнира со сборной IIHF

ОАЭ разгромили сборную Балкан, а Словакия - Швейцарию
Павел МИЦКЕВИЧ
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Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнираКоманда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнираФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси стартовал в Минске 3 января. Соревнования открыл матч Словакия - Швейцария, в котором со счетом 10:4 победили словаки. Затем команда Объединенных Арабских Эмиратов разгромила сборную Балкан - 9:5.

Вечером в первый день турнира пройдет торжественное открытие соревнований и на ледовую площадку выйдут команды Финляндии и Германии, а дружина президента Беларуси сразится со сборной Международной федерации хоккея (IIHF). Кстати, команда Александра Лукашенко чаще всего становилась победителем ежегодного турнира.

В соревнованиях также участвуют команды из Китая, России, Чехии и сборная стран Балтии. Победители определятся 7 января. Принимает турнир культурно-спортивный и развлекательный комплекс «Чижовка-Арена».

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