Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнира со сборной IIHF

Изменить размер текста: A A

XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси стартовал в Минске 3 января. Соревнования открыл матч Словакия - Швейцария, в котором со счетом 10:4 победили словаки. Затем команда Объединенных Арабских Эмиратов разгромила сборную Балкан - 9:5.

Вечером в первый день турнира пройдет торжественное открытие соревнований и на ледовую площадку выйдут команды Финляндии и Германии, а дружина президента Беларуси сразится со сборной Международной федерации хоккея (IIHF). Кстати, команда Александра Лукашенко чаще всего становилась победителем ежегодного турнира.

В соревнованиях также участвуют команды из Китая, России, Чехии и сборная стран Балтии. Победители определятся 7 января. Принимает турнир культурно-спортивный и развлекательный комплекс «Чижовка-Арена».