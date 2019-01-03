2019-01-03T17:40:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Общество не готово к отмене смертной казни, считают в Администрации президента

Но отмечают, что страна «последовательно идет по пути ограничения применения» высшей меры наказания
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси не собираются отменять смертную казньВ Беларуси не собираются отменять смертную казньФото: Сергей ГАПОН
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В Беларуси не произошло кардинального изменения общественного мнения относительно смертной казни, считают в Администрации президента. Но отмечают, что страна «последовательно идет по пути ограничения применения» высшей меры наказания, говорится в письме начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Администрации президента в ответ на коллективное обращение.

В письме подчеркивается, что ограничение применения смертной казни заключается, в частности, в исключении ее из санкций нескольких статей и неприменении высшей меры наказания к определенным категориям преступников. Например, к тем, кто достиг возраста 65 лет, к несовершеннолетним. В качестве альтернативы расстрелу в некоторых случаях выносится наказание в виде пожизненного заключения и увеличения максимального срока лишения свободы до 25 лет, сообщает БелаПАН.

- Вопрос введения моратория на применение смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения страны, - говорится в ответе из Администрации президента.

Напомним, Беларусь - последняя страна в Европе, где еще применяется смертная казнь. Свыше 400 человек, приговоренных к высшей мере наказания, были расстреляны в Беларуси за минувшие 20 лет.

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