Сотрудник ГАИ в Могилевском районе сбил насмерть человека

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Возле деревни Семукачи Могилевского района 31 декабря сотрудник Госавтоинспекции сбил насмерть человека. 1 января в отношении виновного в ДТП инспектора ГАИ было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Сотрудник ГАИ был трезвым и был одет в гражданскую форму, - сообщили belta.by в УВД Могилевского облисполкома.

Ранее в Телеграм-канале блогера NEXTA появилась фотография оперативной сводки МВД, в которой говорилось о том, что утром 1 января на обочине дороги нашли тело 62-летнего местного жителя. В сводке сообщалось, что пешехода сбил младший инспектор ДПС отделения ГАИ Чериковского РОВД, управляя личной автомашиной Audi. В своей должности 23-летний гаишник работал с октября 2018 года.

В открытых сводках МВД за 31 декабря - 1 января информации о данном смертельном ДТП не было.