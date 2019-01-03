2019-01-03T18:22:19+03:00
Общество
КП Беларусь

«Рождественские» пенсии выплатят досрочно

Почты заранее выдадут пособия за 7 января
Надежда БУТОВИЧ
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Первыми пенсии получат жители Брестской области и столицы.Первыми пенсии получат жители Брестской области и столицы.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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За несколько дней до праздника белорусские пенсионеры получат «рождественские» пенсии. Выплачивать пенсионные пособия, которые выпали на красный день календаря, начнут заранее, уже с пятницы, 4 января, сообщают в пресс-службе «Белпочты».

Первыми заслуженное «жалование» получат пенсионеры из Минска и Брестской области. Следующими в субботу, 5 января, пенсии будут выдать на почтах Витебщины, Гомельщины, Гродненщины, Могилевщины и Минщины.

В понедельник, 7 января, откроются только дежурные отделения ПС. Узнать режим работы ближайшего к вам филиала всегда можно по спецномеру колл-центра – 154.

Дежурный номер работает в течение рабочей недели, понедельник – пятница, с 9.00 до 20.00 часов, в субботу и воскресенье с 9.00 до 17.00 часов. В понедельник, 7 января, саll-центр будет работать по графику выходного дня.

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