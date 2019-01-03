2019-01-03T19:02:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Подошел к кассе, расстегнул куртку и достал пистолет»: ГУВД опубликовало видео ограбления заправки в Минске

Преступник – хромой высокий мужчина 30 – 35 лет [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Угрожая пистолетом, приказал сложить наличные купюры в пакет. Фото: стоп-кадр.Угрожая пистолетом, приказал сложить наличные купюры в пакет. Фото: стоп-кадр.
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В ГУВД Минска опубликовали видео разбойного нападения на столичную автозаправку.

Известно, что автозаправку на улице Аннаева, дом 47, неизвестный мужчина ограбил примерно в 22.25 часов 21 декабря. На видеозаписи видно, как мужчина в медицинской маске, скрывающей лицо, подходит к кассе, расстегивает куртку и достает из-за пазухи предмет похожий на пистолет. Грабитель, угрожая оружием, бросает кассирше синий пакет и, видимо, приказывает сложить туда выручку. Испуганная девушка достает ключ от кассы, складывает в пакет все купюры из кассового аппарата. Монеты преступник не берет, забирает пакет с наличностью и уходит.

Правоохранители обращают внимание, что злоумышленник высокого роста, около 180 сантиметров, но главная примета – хромота на левую ногу, словно она короче правой. В день ограбления был в темной кожаной куртке с поперечными замками-молниями на груди, синих джинсах, черных кроссовках, вязанной шапке и черных матерчатых перчатках.

Если вам знаком человек на видео, позвоните 102.

ГУВД: Разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на автозаправке.

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