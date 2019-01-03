В Логойске спасатели вытащили из реки пенсионера, провалившегося под лед
Трагедией едва не закончился для жителя Логойска вечерний «поход» через реку Гайна. Несчастный случай произошел вечером в среду, 2 января, сообщают в МЧС.
Примерно в 18.20 часов на телефон дежурного поступило сообщение от очевидцев о том, что под лед провалился человек. Мужчина хотел сократить свой путь домой и для этого ступил на подтаявший лед. Прибывшие на место ЧС спасатели обнаружили, что на 50-метровом расстоянии от берега тонет человек, из последних сил пытаясь выбраться на поверхность самостоятельно.
Чтобы вызволить горожанина из ледяного плена эмчеэсовцы применили «спасательный конец Александрова», положили спасательную доску. В момент происшествия лед был около 10 – 15 сантиметров толщиной.
Спасенного пенсионера медики доставили в райбольницу с общим переохлаждением.
В МЧС напоминают о том, что выходить на лед , а особенно, в неустойчивую погоду крайне опасно.
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