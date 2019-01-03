2019-01-03T19:40:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Логойске спасатели вытащили из реки пенсионера, провалившегося под лед

Мужчина находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В момент происшествия лед был толщиной примерно 10-15 сантиметров.В момент происшествия лед был толщиной примерно 10-15 сантиметров.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Трагедией едва не закончился для жителя Логойска вечерний «поход» через реку Гайна. Несчастный случай произошел вечером в среду, 2 января, сообщают в МЧС.

Примерно в 18.20 часов на телефон дежурного поступило сообщение от очевидцев о том, что под лед провалился человек. Мужчина хотел сократить свой путь домой и для этого ступил на подтаявший лед. Прибывшие на место ЧС спасатели обнаружили, что на 50-метровом расстоянии от берега тонет человек, из последних сил пытаясь выбраться на поверхность самостоятельно.

Чтобы вызволить горожанина из ледяного плена эмчеэсовцы применили «спасательный конец Александрова», положили спасательную доску. В момент происшествия лед был около 10 – 15 сантиметров толщиной.

Спасенного пенсионера медики доставили в райбольницу с общим переохлаждением.

В МЧС напоминают о том, что выходить на лед , а особенно, в неустойчивую погоду крайне опасно.

Еще больше материалов по теме: «МЧС: Новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Более 120 рублей штрафа заплатит житель Полоцка за фото в форме гаишника
СК: В Витебском районе обнаружены в доме убитыми две сельчанки
Сельчанка попросила знакомого присмотреть за детьми, а тот украл ее драгоценности
Парень потребовал у гомельчанки 100 рублей за ее «голое» селфи
«Подошел к кассе, расстегнул куртку и достал пистолет»: ГУВД опубликовало видео ограбления заправки в Минске
«Рождественские» пенсии выплатят досрочно
Сотрудник ГАИ в Могилевском районе сбил насмерть человека
Общество не готово к отмене смертной казни, считают в Администрации президента
Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнира со сборной IIHF
В Браславском районе многодетный отец спас на пожаре своих троих детей
Россияне едут на каникулы в Евросоюз: белорусские пункты пропуска на границе работают на пределе возможностей
В Беларуси заблокировали шесть сайтов за распространение экстремистских материалов
Иностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина