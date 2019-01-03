2019-01-03T20:19:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Парень потребовал у гомельчанки 100 рублей за ее «голое» селфи

В УВД Гомельщины рассказали о вымогательствах в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Жертвами «интимного шантажа» становятся не только девушки, но и парни. Фото: pixabay.com.Жертвами «интимного шантажа» становятся не только девушки, но и парни. Фото: pixabay.com.
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В Гомельской области участились случаи шантажа в соцсетях, сообщают в областном УВД.

В неприятную историю в конце декабря 2018 года попала 27-летняя жительница Жлобина. Поклонник «из интернета» потребовал 5000 российских рублей за высланное ему откровенное селфи. Против вымогателя возбудили уголовное дело.

Похожий случай произошел и со студенткой-гомельчанкой. Девушка в апреле познакомилась с молодым человеков, в личной переписке отправила пару откровенных кадров, а в ответ получила угрозу: «Сто рублей или фото разошлю всем твоим знакомым!».

– Жертвами вымогателей становятся не только девушки, но и парни. Также откровенные файлы злоумышленникам становятся доступны после взлома страниц, – рассказал подполковник милиции Василий Марченко, начальник отдела УУР КМ УВД Гомельского облисполкома.

Подобные факты регистрируются по всей стране. Но не все жертвы обращаются в милицию, они перечисляют деньги шантажистам, которые часто продолжают шантаж или все-таки выкладывают фото в сеть.

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