Парень потребовал у гомельчанки 100 рублей за ее «голое» селфи
В Гомельской области участились случаи шантажа в соцсетях, сообщают в областном УВД.
В неприятную историю в конце декабря 2018 года попала 27-летняя жительница Жлобина. Поклонник «из интернета» потребовал 5000 российских рублей за высланное ему откровенное селфи. Против вымогателя возбудили уголовное дело.
Похожий случай произошел и со студенткой-гомельчанкой. Девушка в апреле познакомилась с молодым человеков, в личной переписке отправила пару откровенных кадров, а в ответ получила угрозу: «Сто рублей или фото разошлю всем твоим знакомым!».
– Жертвами вымогателей становятся не только девушки, но и парни. Также откровенные файлы злоумышленникам становятся доступны после взлома страниц, – рассказал подполковник милиции Василий Марченко, начальник отдела УУР КМ УВД Гомельского облисполкома.
Подобные факты регистрируются по всей стране. Но не все жертвы обращаются в милицию, они перечисляют деньги шантажистам, которые часто продолжают шантаж или все-таки выкладывают фото в сеть.
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