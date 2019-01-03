2019-01-03T20:51:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанка попросила знакомого присмотреть за детьми, а тот украл ее драгоценности

До задержания вор успел сдать в ломбард золотые сережки
Надежда БУТОВИЧ
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За кражу ювелирных изделий вора-рецидивиста приговорили к 3 месяцам ареста. Фото: pixabay.com.За кражу ювелирных изделий вора-рецидивиста приговорили к 3 месяцам ареста. Фото: pixabay.com.
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Неприятный инцидент произошел в агрогородке Стрешин Жлобинского района, сообщают в УВД Гомельского областного исполкома.

К жительнице агрогородка зашел в гости знакомый мужчина, проживающий в Жлобине. Сельчанке очень нужно было отлучиться из дома по делам, и она попросила 28-летнего знакомого присмотреть за детьми. Тот согласился, но едва женщина ушла из дома стал шарить по шкафам в комнатах, проверяя, что «плохо лежит». На одной из полок горожанин нашел небольшую шкатулку с ювелирными изделиями. Он быстро сгреб драгоценности в карман и дождался прихода знакомой.

Женщина обнаружила пропажу не сразу. Но, когда поняла, кто «приделал ноги» ее сережкам да цепочкам, обратилась в милицию. Когда правоохранители задержали вора при нем было почти все награбленное, кроме золотых сережек, которые он уже успел заложить в ломбарде.

Сообщается, что мужчина был ранее судим, за кражу драгоценностей его приговорили к 3 месяцам ареста.

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