СК: В Витебском районе обнаружены в доме убитыми две сельчанки

Изменить размер текста: A A

На Витебщине в первые дни нового 2019 года произошла трагедия. В УСК по Витебской области сообщают, что в одной из деревень Витебского района на днях в доме обнаружены тела двух женщин.

Смерть местных жительниц носит криминальный характер, уточняют в Следственном комитете. Информация о данном происшествии опубликована в официальном Инстаграме Следственного Комитета Беларуси в аккаунте - @sledcomrb. Где также в последнем посте опубликовано видео с места событий.

В видеоролике показывается добротный сельский дом из кирпича, огороженный зеленым забором из металлопрофиля. В доме насколько можно заметить так же хороший ремонт, пластиковые окна, современная мебель, то есть трагедия произошла в благополучной семье.

На данный момент на месте криминального происшествия работают следователи. По статье убийство заведено уголовное дело. Действия следственно-оперативной группы на месте ЧП координируются Владимиром Шалухиным, начальником УСК по Витебской области.