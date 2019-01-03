2019-01-03T21:33:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК: В Витебском районе обнаружены в доме убитыми две сельчанки

Расследованием трагедии руководит глава областного УСК [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Смерть двух женщин носит криминальный характер.Смерть двух женщин носит криминальный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На Витебщине в первые дни нового 2019 года произошла трагедия. В УСК по Витебской области сообщают, что в одной из деревень Витебского района на днях в доме обнаружены тела двух женщин.

Смерть местных жительниц носит криминальный характер, уточняют в Следственном комитете. Информация о данном происшествии опубликована в официальном Инстаграме Следственного Комитета Беларуси в аккаунте - @sledcomrb. Где также в последнем посте опубликовано видео с места событий.

В видеоролике показывается добротный сельский дом из кирпича, огороженный зеленым забором из металлопрофиля. В доме насколько можно заметить так же хороший ремонт, пластиковые окна, современная мебель, то есть трагедия произошла в благополучной семье.

На данный момент на месте криминального происшествия работают следователи. По статье убийство заведено уголовное дело. Действия следственно-оперативной группы на месте ЧП координируются Владимиром Шалухиным, начальником УСК по Витебской области.

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В Витебском районе обнаружены тела двух женщин с признаками криминальной смерти.
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