Более 120 рублей штрафа заплатит житель Полоцка за фото в форме гаишника
Полочанин сфотографировался в форме инспектора ГАИ. Фото в форме с пистолетом в одной руке и наручниками в другой выложил на личной страничке в одной из соцсетей 28 ноября прошлого года. Кадр быстро разлетелся по «паутине», вызвав общественный резонанс.
Многие критиковали «сотрудника Госинспекции» за такое непрофессиональное позерство. Однако, как выяснилось, молодой человек на фото к работникам правоохранительных органов не имеет никакого отношения.
– По фотографии мы установили личность молодого человека. Им оказался житель Полоцка, который никогда не работал в ГАИ, – объяснила ресурсу gorod214.by Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.
В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды и приговорили к 5 базовым величинам штрафа (чуть более 122 рублей). Приговор вступил в силу 29 декабря 2018 года.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»