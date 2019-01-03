2019-01-03T22:08:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Более 120 рублей штрафа заплатит житель Полоцка за фото в форме гаишника

Парень выложил фотографию в соцсети, а правоохранители выяснили, что он не имеет права носить форму
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В интернете осуждали «гаишника», который выложил провокационное фото, но оказалось, что человек в форме – фейк. Фото-коллаж.В интернете осуждали «гаишника», который выложил провокационное фото, но оказалось, что человек в форме – фейк. Фото-коллаж.
Изменить размер текста:

Полочанин сфотографировался в форме инспектора ГАИ. Фото в форме с пистолетом в одной руке и наручниками в другой выложил на личной страничке в одной из соцсетей 28 ноября прошлого года. Кадр быстро разлетелся по «паутине», вызвав общественный резонанс.

Многие критиковали «сотрудника Госинспекции» за такое непрофессиональное позерство. Однако, как выяснилось, молодой человек на фото к работникам правоохранительных органов не имеет никакого отношения.

– По фотографии мы установили личность молодого человека. Им оказался житель Полоцка, который никогда не работал в ГАИ, – объяснила ресурсу gorod214.by Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды и приговорили к 5 базовым величинам штрафа (чуть более 122 рублей). Приговор вступил в силу 29 декабря 2018 года.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК: В Витебском районе обнаружены в доме убитыми две сельчанки
Сельчанка попросила знакомого присмотреть за детьми, а тот украл ее драгоценности
Парень потребовал у гомельчанки 100 рублей за ее «голое» селфи
В Логойске спасатели вытащили из реки пенсионера, провалившегося под лед
«Подошел к кассе, расстегнул куртку и достал пистолет»: ГУВД опубликовало видео ограбления заправки в Минске
«Рождественские» пенсии выплатят досрочно
Сотрудник ГАИ в Могилевском районе сбил насмерть человека
Общество не готово к отмене смертной казни, считают в Администрации президента
Команда Лукашенко сыграет на открытии Рождественского турнира со сборной IIHF
В Браславском районе многодетный отец спас на пожаре своих троих детей
Россияне едут на каникулы в Евросоюз: белорусские пункты пропуска на границе работают на пределе возможностей
В Беларуси заблокировали шесть сайтов за распространение экстремистских материалов
Иностранец пытался ввезти в Беларусь около 2,5 кг кокаина