Более 120 рублей штрафа заплатит житель Полоцка за фото в форме гаишника

В интернете осуждали «гаишника», который выложил провокационное фото, но оказалось, что человек в форме – фейк. Фото-коллаж.

Парень выложил фотографию в соцсети, а правоохранители выяснили, что он не имеет права носить форму

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Полочанин сфотографировался в форме инспектора ГАИ. Фото в форме с пистолетом в одной руке и наручниками в другой выложил на личной страничке в одной из соцсетей 28 ноября прошлого года. Кадр быстро разлетелся по «паутине», вызвав общественный резонанс.

Многие критиковали «сотрудника Госинспекции» за такое непрофессиональное позерство. Однако, как выяснилось, молодой человек на фото к работникам правоохранительных органов не имеет никакого отношения.

– По фотографии мы установили личность молодого человека. Им оказался житель Полоцка, который никогда не работал в ГАИ, – объяснила ресурсу gorod214.by Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

В итоге молодого человека привлекли к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды и приговорили к 5 базовым величинам штрафа (чуть более 122 рублей). Приговор вступил в силу 29 декабря 2018 года.