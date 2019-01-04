2019-01-04T09:14:28+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александр и Николай Лукашенко сыграли в хоккей

Их команды победили
Григорий ГРИБОВ
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Александр и Николай Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: БелТА.Александр и Николай Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: БелТА.
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В Минске начались ежегодные соревнования «Золотая шайба». Принимает участие и младший сын президента Николай Лукашенко - он играет за команду «Грифоны», это команда Центрального района Минска. В старшей группе (игроки 2002 - 2004 годов рождения) восемь команд разделены на два квартета. Первая четверка разыграет путевку в финал на малой площадке «Чижовка-Арены», вторая - во Дворце спорта. Групповой этап пройдет 3 - 5 января.

На старте финального этапа команда «Грифоны» победила жлобинский «Металлург» со счетом 12:3 в дивизионе А в старшей возрастной группе. Николай забросил две шайбы.

Финал и встреча за бронзу пройдут в Рождество, 7 января, на малой площадке «Чижовка-Арены».

Также стартовал Рождественский турнир по хоккею и для взрослых. В матче открытия команда президента обыграла сборную Международной федерации хоккея - 13:7. Президент забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Также в этот раз в Минск приехали команды из Китая, ОАЭ, России, Словакии, Швейцарии, Германии, Финляндии, Чехии, а также сборные Балтики и Балкан. Турнир проводится уже 15-й раз.

Александр и Николай Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: БелТА.

Александр и Николай Лукашенко сыграли в хоккей. Фото: БелТА.

За всю историю проведения Рождественского турнира победу в нем одерживали лишь две команды: Беларуси - 11 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018) и России - 3 раза (2007, 2011, 2015).

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