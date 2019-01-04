Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

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Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер мирового рейтинга) не сумела выйти в полуфинал турнира в австралийском Брисбене. Сегодня в матче четвертьфинальной стадии белоруска встречалась с хорватской теннисисткой Донной Векич (34) и уступила почти без борьбы - 2:6, 0:6. Встреча продолжалась всего 57 минут.

До этого Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Потапову (93) - 6:4, 7:5 и четвертую ракетку планеты украинку Элину Свитолину - 6:4, 0:6, 6:3. В поединке за выход в финал Донна Векич будет соперничать с победительницей поединка между чешкой Каролиной Плишковой (8) и Айлой Томлянович (46) из Австралии. В 1/4 финала турнира в китайском Шэньчжэне белоруска Арина Соболенко (13) сыграет сегодня с россиянкой Марией Шараповой (29).