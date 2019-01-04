ДТП в снегопад на трассе М1: пострадали двое

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Авария случилась в Барановичском районе около 20:15 на 185-м километре трассы М1. Лоб в лоб столкнулись «Альфа Ромео» и «Форд Куга». За рулем первой машины ехал 24-летний минчанин, он двигался в направлении Минска. «Фордом» управляла 22-летняя брестчанка. По предварительной информации Брестской Госавтоинспекции, «Альфа Ромео» вынесло со встречной полосы.

- Сначала мне показалось, что этот парень нас обгонял, и только потом я сообразила, что он вылетел со встречки. Мы все ужасно испугались, мы чуть не убились, - рассказала «КП» водитель «Форда».

С места аварии скорая помощь забрала в Барановичскую горбольницу водителя «Альфа Ромео» и пассажира «Форда», который ехал на заднем сидении. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

«Форд» врезался в «Альфа Ромео». Фото: instagram.com/ssnmp_baranovichi/

По неподтвержденной информации, водительский стаж минчанина - два месяца. По факту ДТП проводится проверка.