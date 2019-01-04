Минтруда: в 2019 году средняя пенсия по возрасту в Беларуси составит 411 рублей

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Планами по повышению пенсию поделились в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси. Министр Ирина Костевич заявила, что в 2019 году средняя пенсия по возрасту должна достигнуть отметки в 411 рублей. Для этого пенсии за год прибавят 14%.

Ранее министр отмечала, что в планах у властей - сделать так, чтобы средняя пенсия достигла 40% от средней зарплаты в стране.

За 2018 год пенсии в Беларуси в реальном выражении выросли на 16%. Они повышались три раза - 1 мая, 1 августа и 1 ноября.