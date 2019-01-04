Сквер Евфросинии Полоцкой и улица Николы Теслы могут появиться в Минске

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Имя белорусской просветительницы Евфросинии Полоцкой городские власти планируют присвоить скверу в районе улиц Притыцкого и Евфросинии Полоцкой. Улицу Николы Теслы - улице в экспериментальном многофункциональном комплексе «Минск-Мир», пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на управление культуры Мингорисполкома.

Кроме того, предлагается назвать проектируемый проезд в районе улицы Зацень - Банцеровской, по имени городища Банцеровщина под Минском. А еще одну улицу в комплексе «Минск-Мир» - Белградской.

Свои замечания и предложения можно отправлять в Мингорисполком до 17 января. Письма принимаются по адресу: 220006 г. Минск, ул. Маяковского, 22, корп. 2.