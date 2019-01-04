Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья

Как волка назовешь, так он и побежит! Фото: ptushki.org

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Природоохранная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» предлагает белорусам выбрать имя для волка, за которым будут следить ученые. В конце прошлого года они надели GPS-ошейники на двух волков. Одному из них нужно дать имя.

Это взрослый волк-одиночка, ему три года. В этом возрасте самцы покидают стаю и ищут новые места для расселения.

- В месте, где он живет, уже есть волчья стая, но он в нее не входит. Возможно, стая его не принимает, а может, ему самому что-то в ней не нравится. Одинокому волку очень сложно охотиться зимой, поэтому он питается исключительно падалью, - рассказывают в АПБ.

Чтобы дать имя волку, нужно заполнить анкету или оставить комментарий в соцсетях проекта. Предложения принимаются до 10 февраля.