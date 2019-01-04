Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги

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Инцидент произошел вечером 3 января в Гродно. Покататься на грузовом составе решил 33-летний местный житель. Поезд он нашел на железнодорожном вокзале - состав ждал сигнала, чтобы отправиться.

- Когда такой сигнал был получен, поезд стал медленно трогаться, но в это время гродненец запрыгнул на подножку одного из вагонов, однако не удержался и упал под колесо. Как результат - произошла травматическая частичная ампутация голени, мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы, - комментируют происшествие в УВД Гродненского облисполкома.

Транспортная милиция назвала этот случай разгильдяйством. И напомнила, что катание на подножке грузового поезда чревато не только серьезной травмой, но и штрафом - до 76,5 рубля.