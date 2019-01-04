2019-01-04T15:35:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку

Женщину в багажнике хотел провезти через границу ее соотечественник [видео]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Миниатюрная женщина в багажнике пересекала границу. Фото: скриншот видео Госпогранкомитета.Миниатюрная женщина в багажнике пересекала границу. Фото: скриншот видео Госпогранкомитета.
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ВАЗ на российских регистрационных номерах привлек внимание пограничников в пункте пропуска Веселовка на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

В багажнике автомобиля стояла большая клетчатая сумка. И она шевелилась. Как оказалось, в ней пряталась от пограничного контроля 22-летняя гражданка Туркменистана. Ее соотечественник таким образом хотел помочь женщине выехать за границу.

Обоих задержали и на время разбирательства поместили в изолятор временного содержания. Девушке грозит наказание за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь. Это могут быть штраф и депортация. Мужчину накажут за пособничество в незаконном пересечении границы.

Нарушительница в багажнике. Источник: GpkGovBY

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