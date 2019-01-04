«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку

Женщину в багажнике хотел провезти через границу ее соотечественник [видео]

Изменить размер текста: A A

ВАЗ на российских регистрационных номерах привлек внимание пограничников в пункте пропуска Веселовка на белорусско-украинской границе. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

В багажнике автомобиля стояла большая клетчатая сумка. И она шевелилась. Как оказалось, в ней пряталась от пограничного контроля 22-летняя гражданка Туркменистана. Ее соотечественник таким образом хотел помочь женщине выехать за границу.

Обоих задержали и на время разбирательства поместили в изолятор временного содержания. Девушке грозит наказание за незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь. Это могут быть штраф и депортация. Мужчину накажут за пособничество в незаконном пересечении границы.