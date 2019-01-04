В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной

Этого мужчину обвиняют в насилии над женщиной в Гомеле. Фото: Следственный комитет.

Следователи проверяют его причастность к другим преступлениям

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Нападение на женщину произошло 28 августа 2018 года на проспекте Речицком в Гомеле. Мужчина напал на прохожую, избил ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

С места преступления он скрылся. Установить его личность и задержать правоохранителям удалось только через несколько месяцев.

Обвинение предъявлено 35-летнему местному жителю. Он ранее судим, сейчас находится под стражей.

- Следователи полагают, что обвиняемый может быть причастен к иным преступлениям, - говорят в Следственном комитете.

Если вам известно о преступлениях, которые мог совершить этот мужчина, позвоните в Следственный комитет по телефону: (8044) 772-75-45.