В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет

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Белорусская железная дорога подсчитала, насколько популярна услуга покупки билетов на поезда онлайн. Оказалось, что в декабре 25% билетов покупались на сайте БЖД - то есть каждый четвертый билет куплен через интернет. А всего за год услугой онлайн-покупки воспользовались 2,6 миллиона пассажиров. Это на 22,4% больше, чем в прошлом году.

И это не значит, что остальные 75% покупаются в кассах Белорусской железной дороги. Билеты на поезда городских линий и региональных линий экономкласса можно купить в терминалах самообслуживания. В прошлом году таким способом БЖД продала 1,4 миллиона билетов - это на 40% больше, чем в 2017-м. Для покупки нужна только банковская карточка - комиссия при покупке билета через терминал не взимается.

- Ко II Европейским играм на станциях и остановочных пунктах Минск-Пассажирский, Лошица, Масюковщина, Минск-Северный, Лебяжий и Беларусь планируется установить еще 26 мультиязычных терминалов самообслуживания с купюро- и монетоприемниками, - добавили в пресс-службе БЖД.