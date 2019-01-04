После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых

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На одиночный пикет вышла минчанка Нина Багинская. Еще несколько человек снимали происходящее на видео. В итоге задержали не только ее, но и троих очевидцев. Как сообщила в Фейсбуке Анна Шапутько, задержаны Надежда Батура, Алена Толстая и журналист Максим Климкович.

Со слов Надежды Батуры, всех отвезли в РУВД Центрального района.

Судя по видео, милиция вмешалась, когда Нина Багинская попыталась повесить свой плакат на фигуру городового. Милиционер сказал, что на городового ничего вешать нельзя. Нина Багинская повесила плакат себе на шею.

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