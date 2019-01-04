В Витебске менялись пирогами

На первом в городе кейккроссинге можно было попробовать сочни по советскому ГОСТу, пироги с вареньем, кексы с цукатами и прочие сласти

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В Витебске придумали новое развлечение - кейккроссинг. В переводе с английского это обмен пирогами. Первый кейккроссинг прошел вечером 3 января в арт-пабе «Торвальд».

- А почему пирог треугольный? Это он в виде елочки?

- Нет, - смущается автор пирога Илона. - Не получился он немножко, пришлось корректировать форму.

Треугольный пирог называется «крейзи кейк». Изначально девушка подсмотрела у сестры секреты выпечки бисквита, а начинку и украшения придумала сама.

Лера и Аня принесли сочни. Раздобыли книгу с рецептами выпечки по советским ГОСТам, попробовали повторить. Сочни еще теплые.

Раиса Михайловна испекла «Снежность». Пришла вместе с подругами из витебского клуба «Золотой возраст». Рецепт «Снежности» пенсионерка нашла в интернете. Для активных дам из «Золотого возраста» это не удивительно - они и в сети себя чувствуют уверенно, и ни одного интересного мероприятия не пропускают.

- Вот все знают, что такое буккроссинг, - говорит Ольга Бизикова из команды vitebsk4me. Это она придумала меняться пирогами. - В Минске недавно менялись растениями. Вот я и подумала - почему бы пирогами не обмениваться? Интересно же!

Пирогов в «Торвальд» принесли около десятка. И с малиновым вареньем, и с творогом, и кексы с цукатами… Пирог на пирог целиком никто не менял, но наугощались вдоволь.

- Обязательно будем и дальше кейккроссинги устраивать! - пообещали организаторы. - И другие обмены. Например, весной можно рассадой обмениваться, а осенью - плодами!

"Снежность" от Раисы Михайловны - объедение! Фото: Георгий СЕРЕБРЯКОВ.