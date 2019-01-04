В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев

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Функции, которые выполняло Бюро регистрации несчастных случаев в Минске и Минской области, взяли на себя оперативные службы. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

- В связи с развитием современных технологий и системы взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь Бюро регистрации несчастных случаев утратило свою актуальность, - объясняют в ГУВД.

С 6 февраля 2019 года оно будет упразднено.

Бюро регистрации несчастных случаев работало в столице с 2002 года. Туда сообщали о пропавших без вести, о неустановленных людях, которые попадали в больницы и морги. Также в банк данных попадала информация о людях, которые по состоянию здоровья или другим причинам не могли себя идентифицировать, а также о пострадавших в несчастных случаях.