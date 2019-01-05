КХЛ. Минское «Динамо» уступило СКА

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«Зубры» провели первый матч в календарном году, открыв серию домашних матчей. Первым соперником стал питерский СКА, фаворит турнира.

До поры до времени хозяева сдерживали атаки гостей ценой штрафов. Был надежен и Юнас Энрот. Но на финише матча СКА все же смог дважды забросить – 0:2. На домашней игре впервые за долгое время был аншлаг, но порадовать зрителей не получилось…

ДИНАМО Минск — СКА — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Плотников (Рундблад, 41.48). 0:2 — Прохоркин (Дацюк, Хафизуллин, 56.29 — бол.).

- Знали, что нужно работать, искать шанс в матче с таким мастеровитым соперником. К сожалению, подвели грубые ошибки, которые и привели к голам. Еще недоволен дешевыми удалениями. Люди должны забивать, а не нарушать правила. Не получилась игра в атаке, хотя боролись до конца… Вы сами видели: ошибки, удаления… Я уже говорил: иностранцы должны делать результат, вести за собой, выводить команду на иной уровень, - сказал после матча главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко.

6 января «Динамо» дома сыграет с ЦСКА.