«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле

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Необычное задержание оформили сотрудники Госавтоинспекции Логойска вместе с патрульно-постовой службой в первые часы нового 2019 года, сообщили belta.by в УВД Минского областного исполкома.

– Примерно в три часа ночи на 19 километре автотрассы направлением Козыри – Корень – Заречье во время патрулирования остановили двух местных жителей, которые ехали на самодельном автомобиле, – рассказал Сергей Чеботарев, официальный представитель УГАИ УВД Минского областного исполкома.

Вместо бензобака - пластиковая канистра. Фото: ГАИ Логойского РОВД.

Как рассказали «путешественники», на чудо-машине они выехали из дому, чтобы встретиться с девушками на гуляниях у ёлки. «Кулибины» переделали старый ВАЗ-21053 в четырехколесный агрегат с пластиковой канистрой вместо бензобака.

Но такое экспериментальное машиностроение – еще полбеды! Главное же, что за рулем был нетрезвый мужчина с 1,08 промилле алкоголя в крови, его наказали за пьяное вождение. Владельцем же эксклюзивного авто оказался пассажир, которого привлекли к административной ответственности за передачу права управления.