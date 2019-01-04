В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка

Она ушла из дома и с тех пор о ней ничего неизвестно

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Родные Алеси Казей из деревни Озеро в Узденском районе обратились в милицию за помощью, сообщают в УВД Минского областного исполкома.

Девушка ушла из родительского дома во вторник, 1 января, с тех пор она не выходила ни с кем на связь. В Узденском РОВД объявили Казей Алесю Сергеевну в розыск.

Молодой сельчанке, 2002 года рождения, на вид можно дать около 15 – 17 лет. У нее среднее телосложение, высокий рост примерно 170 – 173 сантиметра, круглое лицо, серые глаза и темно-русые длинные волосы. Среди особых примет: глухой голос и быстрый шаг.

В день исчезновение Алеся надела темно-зеленую куртку-парку, черные спортивные брюки на байке с красной полоской, зеленую кофту, вязаную серо-розовую шапку с помпоном, черные полуботинки.

Если вы видели пропавшую девочку или знаете, что-то о ее местонахождении позвоните в милицию – 102.