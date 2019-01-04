2019-01-04T19:50:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином

Белорусские правоохранители пресекли канал поставки нарковеществ из ЕС
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Жители Брестской области организовали канал поставок наркотиков из ЕС. Фото: стоп-кадр.Жители Брестской области организовали канал поставок наркотиков из ЕС. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В МВД сообщают о пресечении крупного канала поставки наркотиков из Европейского Союза в Беларусь. На сайте ведомства опубликована оперативная видеосъемка задержания преступников.

Наркодилеров, жителей Брестской области, с 730 граммами неизвестного белого порошкообразного вещества остановили на автомагистрали М1 в границах города Ивацевичи в четверг, 3 января. Экспертиза подтвердила, что изъятый у наркодилеров белый порошок в составе имеет особо опасный наркотик – кокаин. Задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке силовиков отделения «Алмаз».

Сообщается, что оба задержанных мужчины ранее были судимы за торговлю наркотиками и психотропами. Они же, по оперативной информации, создали целый канал поставок кокаина из государств ЕС в Беларусь.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

«Комсомолка» сообщала, что на днях гродненские таможенники обнаружили в тайнике в авто у гражданина ЕС 2,5 килограмма кокаина.

Пресечен канал поставки наркотиков в Беларусь.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву
40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя
Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень
Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ
В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка
«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле
В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев
В Витебске менялись пирогами
После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых
В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет
В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной
«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку
Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги
Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья