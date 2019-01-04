Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином

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В МВД сообщают о пресечении крупного канала поставки наркотиков из Европейского Союза в Беларусь. На сайте ведомства опубликована оперативная видеосъемка задержания преступников.

Наркодилеров, жителей Брестской области, с 730 граммами неизвестного белого порошкообразного вещества остановили на автомагистрали М1 в границах города Ивацевичи в четверг, 3 января. Экспертиза подтвердила, что изъятый у наркодилеров белый порошок в составе имеет особо опасный наркотик – кокаин. Задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК МВД при поддержке силовиков отделения «Алмаз».

Сообщается, что оба задержанных мужчины ранее были судимы за торговлю наркотиками и психотропами. Они же, по оперативной информации, создали целый канал поставок кокаина из государств ЕС в Беларусь.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

«Комсомолка» сообщала, что на днях гродненские таможенники обнаружили в тайнике в авто у гражданина ЕС 2,5 килограмма кокаина.