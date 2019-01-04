2019-01-04T20:27:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ

Мужчину приговорили к 7 годам заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина выкрал у матери электронный ключ и через электронный банк перечислил себе более 60 тысяч рублей со счетов общественной организации.Мужчина выкрал у матери электронный ключ и через электронный банк перечислил себе более 60 тысяч рублей со счетов общественной организации.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Житель Гродно ограбил общественную организацию на крупную сумму. Преступление мужчина совершил с помощью современных технологий: он получил доступ к деньгам с помощью электронного ключа (донгла). Для того, чтобы войти в систему дистанционного банковского облуживания он тайком взял флешку с донглом у своей матери, работающей казначеем в данной организации.

Всего со счетов ОО злоумышленник «списал» примерно 60 тысяч белорусских рублей. Мать гродненца не знала о его преступном замысле, сообщают в пресс-службе Верховного суда.

Суд состоялся 28 декабря мужчину признали виновным в крупном хищении и несанкционированном доступе к компьютерной информации. Приговор – 7 лет колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. С преступника, кроме того, взыскали всю сумму причиненного ущерба в пользу ограбленной организации.

Приговор еще может быть обжалован.

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