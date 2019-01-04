Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень

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Пока белорусы готовятся к рождественским морозам, которые синоптики обещают к понедельнику, 7 января, около 18 – 20 градусов ниже ноля, в Могилеве удивляются... природным аномалиям.

То здесь, на востоке Беларуси, в конце ноября споймали ужа, который вообще-то должен был находится в спячке. То почти в то же время, в конце осени, удивлялись оживлению насекомых. Например, «Комсомолка» сообщала о том, как из-за теплой погоды произошла фенологическая аномалия и жительница Могилева поймала на улице живого майского жука.

И вот в четверг, 3 января, на заснеженных ветках кустика сирени еще одна могилевчанка обнаружила ярко-зеленые молодые листочки, сообщает сообщество во ВКонтакте my.mogilev.

«У природы нет плохой погоды!», – радуются интернет-пользователи. А другие вторят: «Новый год – новая жизнь. Для дерева нет препятствий!»