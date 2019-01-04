40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя

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Трагедией едва не закончилось утро 1 января для жителей поселка Ветка в Буда-Кошелевском районе, информирует belta.by со слов Марии Кривоноговой, официального представителя УСК по Гомельской области.

После новогодней ночи в доме на сельской улице находился 40-летний хозяин, его жена, 1985 года рождения, 11-летний сын, а также пришедший в гости односельчанин, 1986 года рождения. В какой-то момент хозяин дома разозлился и задумал поджечь домочадцев вместе с гостем в собственной усадьбе.

Он вышел из дома, заблокировал входную дверь, облил окно и часть стены строения бензином из канистры и бросил зажженную спичку. К счастью, обошлось без жертв, так как людям удалось выбраться из подожженного дома.

Поджигателя заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом.