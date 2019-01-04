2019-01-04T21:25:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя

Сельчанина обвиняют в покушении на убийство
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Людям удалось выбраться из горящего дома. Фото-иллюстрация: МЧС.Людям удалось выбраться из горящего дома. Фото-иллюстрация: МЧС.
Изменить размер текста:

Трагедией едва не закончилось утро 1 января для жителей поселка Ветка в Буда-Кошелевском районе, информирует belta.by со слов Марии Кривоноговой, официального представителя УСК по Гомельской области.

После новогодней ночи в доме на сельской улице находился 40-летний хозяин, его жена, 1985 года рождения, 11-летний сын, а также пришедший в гости односельчанин, 1986 года рождения. В какой-то момент хозяин дома разозлился и задумал поджечь домочадцев вместе с гостем в собственной усадьбе.

Он вышел из дома, заблокировал входную дверь, облил окно и часть стены строения бензином из канистры и бросил зажженную спичку. К счастью, обошлось без жертв, так как людям удалось выбраться из подожженного дома.

Поджигателя заключили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву
Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень
Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ
Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином
В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка
«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле
В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев
В Витебске менялись пирогами
После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых
В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет
В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной
«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку
Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги
Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья