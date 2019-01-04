2019-01-04T21:57:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву

В Госпогранкомитете просят грузоперевозчиков скорректировать по возможности маршруты
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Несколько сотен фур ждут выезда в Литву. Фото: Госпогранкомитет.Несколько сотен фур ждут выезда в Литву. Фото: Госпогранкомитет.
Изменить размер текста:

Новогодние и рождественские праздники почти всегда сопровождаются большей нагрузкой на пограничные пункты пропуска. Так в пятницу, 4 января, на белорусско-литовской границе «застряли» свыше 600 автомобилей-большегрузов, сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Рост очередей произошел в связи с увеличившимся транспортным потоком, объясняют в Комитете. Самый большой «затор» образовался перед пунктом пропуска «Привалка». По данным на 20.00 часов здесь, в очереди на выезд, стояло 300 фур. Немногим «просторнее» было в «Каменном Логе»: в это же время здесь была очередь из 240 большегрузов. В «Беняконях» к восьми часам вечера выезда ожидали 106 грузовиков.

– Планируя поездки через госграницу в Литву просим грузоперевозчиков и граждан выбирать наименее загруженные пункты пропуска, – добавили в Госпогранкомитете.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя
Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень
Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ
Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином
В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка
«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле
В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев
В Витебске менялись пирогами
После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых
В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет
В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной
«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку
Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги
Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья