Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву

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Новогодние и рождественские праздники почти всегда сопровождаются большей нагрузкой на пограничные пункты пропуска. Так в пятницу, 4 января, на белорусско-литовской границе «застряли» свыше 600 автомобилей-большегрузов, сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Рост очередей произошел в связи с увеличившимся транспортным потоком, объясняют в Комитете. Самый большой «затор» образовался перед пунктом пропуска «Привалка». По данным на 20.00 часов здесь, в очереди на выезд, стояло 300 фур. Немногим «просторнее» было в «Каменном Логе»: в это же время здесь была очередь из 240 большегрузов. В «Беняконях» к восьми часам вечера выезда ожидали 106 грузовиков.

– Планируя поездки через госграницу в Литву просим грузоперевозчиков и граждан выбирать наименее загруженные пункты пропуска, – добавили в Госпогранкомитете.