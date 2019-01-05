2019-01-05T10:00:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Национальный аэропорт Минск стал самым пунктуальным в мире

Национальный аэропорт Минск занял первое место в топ-20 по пунктуальности полетов в 2018 году
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Национальный аэропорт Минск стал самым пунктуальным в мире.Национальный аэропорт Минск стал самым пунктуальным в мире.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Белорусский аэропорт обошел конкурентов в одной из номинаций, по количеству облуживаемых пассажиров - от 2,5 миллионов до 5 миллионов в год.

К данному выводу пришли на основании отчета авторитетной аналитической компании OAG, сообщает airport.by.

Штаб-квартира Official Airline Guide(OAG) находится в Великобритании, компания предоставляет наиболее достоверную информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, консультантам по всему миру.

Самым пунктуальным аэропортом с количеством вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов в год признан российский аэропорт «Шереметьево».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
КХЛ. Минское «Динамо» уступило СКА
Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву
40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя
Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень
Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ
Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином
В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка
«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле
В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев
В Витебске менялись пирогами
После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых
В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет
В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной
«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку
Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги
Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья