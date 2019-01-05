Национальный аэропорт Минск стал самым пунктуальным в мире

Национальный аэропорт Минск занял первое место в топ-20 по пунктуальности полетов в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Белорусский аэропорт обошел конкурентов в одной из номинаций, по количеству облуживаемых пассажиров - от 2,5 миллионов до 5 миллионов в год.

К данному выводу пришли на основании отчета авторитетной аналитической компании OAG, сообщает airport.by.

Штаб-квартира Official Airline Guide(OAG) находится в Великобритании, компания предоставляет наиболее достоверную информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, консультантам по всему миру.

Самым пунктуальным аэропортом с количеством вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов в год признан российский аэропорт «Шереметьево».