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Смерть в новогоднюю ночь, или как три девочки оказались в машине пьяного водителя
Младшая, 14 летняя девочка, вскоре после празднования Нового года погибла
Смерть в новогоднюю ночь, или как три девочки оказались в машине пьяного водителя.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Празднование Нового года не для всех оказывается радостным событием.
После боя курантов, в час ночи, в агрогородке Озеры недалеко от Гродно три девушки решили встретиться и прогуляться, сообщает ont.by. Вскоре они увидели 32-летнего односельчанина, который предложил подвезти их до дома. Девочки согласились, не заметив, что мужчина пьяный.
Во время движения водитель не справился с управлением, машину вынесло за пределы дороги, где она врезалась в газопровод, а затем перевернулась.
16-летние девочки отделались ушибами, 14-летняя не пристегнутая девочка находилась на заднем сиденье, от полученных травм она погибла.