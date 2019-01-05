КП Беларусь
Арина Соболенко выиграла первый теннисный турнир в новом году
В финале белоруска Арина Соболенко обыграла американку Элисон Риск
Арина Соболенко выиграла первый теннисный турнир в новом году.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белоруска Арина Соболенко 5 января 2019 года выиграла свой первый в этом году турнир в китайском Шэньчжэнь.
В финале наша Арина мужественно сражалась с американкой и победила.
В Шэньчжэне Арина Соболенко была первой ракеткой турнира, и после финала с Элисон Риск вышла победительницей со счетом 4:6, 7:6, 6:3.
За последние полгода белоруска выиграла третий титул в своей карьере.